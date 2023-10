Pracowałem niegdyś w hotelu Novotel Warszawa Centrum jako kelner. Nikt, ale to nikt nie zostawiał po sobie takiego syfu jak wycieczki izraelskiej młodzieży. Zero jakiegokolwiek szacunku. Nic dziwnego, że śniadania czy kolacje zawsze jedli w osobnych wynajętych salach konferencyjnych, bo normalni goście hotelowi z takim bydłem by nie wytrzymali. Podczas sypania płatków śniadaniowych, jakby celowo rozsypywali część na podłogę. Oni wiedzą, że jadąc do Polski (którą gardzą) z własną uzbrojoną ochroną mogą Pokaż całość