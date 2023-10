Przypomnijmy, ze Petru jest chodzacym memem. Ten "inteligent" zostal wyrzucony z wlasnej partii, potem z kochanka lecial na wakacje i to zanim przepisal majatek , ktory stracil podcas rozwodu(!) jednoczesnie lecac na te wakacje namawial wszystkich do strajku.

Taki to jest wlasnie tytan intelektu.

Jestem golasem i jego jednym zadaniem jest szczekanie na Konfederacje.