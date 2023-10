To się nie miało prawa inaczej skończyć, ale Palestyńczycy zapłacą za to straszną cenę. Netanjahu rozpętał im straszny terror rękoma nielegalnych osadników i jestem skłonny uwierzyć, że celowo dążył do konfrontacji, żeby teraz w białych rękawiczkach rozmazać Palestyńczyków. Hamas się wycofa do Iranu, a zwykłe Ahmedki dostaną srogi #!$%@? teraz... Media milczały o tym co robią osadnicy, ale teraz jak stało się nieuniknione, to nagle wszystkie naraz cmokają i wzdychają nad losem Pokaż całość