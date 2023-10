Polska pszenica z racji uprawy w tej szerokosci geograficznej oraz jej odmianach ktore sie tu sprawdzaja nadaje sie znakomicie do produkcji pieczywa za to jest beznadziejna do makaronow.



Z wloska przenica jest na odwrot. Dlatego Wlosi maja tak znakomite makarony ale za to My znakomite pieczywo