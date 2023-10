Lubczyka osądzić i ukarać za wyłudzenie. Mnie natomiast interesuje coś innego. Co to znaczy, że jakiś poseł dostaje zapomogi z Sejmu z powodu złej sytuacji finansowej? To jest jakaś pożyczka? Dotacja? Socjal? W jakim trybie? Przecież to pachnie jakimś grubym skandalem.