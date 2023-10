Nawet dawni kumple plują Pawełkowi w twarz

Pokaż całość

Ja im się nie dziwię. Jedyne zastrzeżenie mam ja, że to pawełek napluł nam wszystkim do zupy i najwyraźniej nie ma z tym jakiegoś dużego problemu.Najwyraźniej ludzie, którzy „wycierają sobie gębę” logiem Narodowych Sił Zbrojnych * jak i logiem Związku Jaszczurczego to srogie zYeby (tak nawiązuję do wociecha olszańskiego i tego, że jego akurat uważam za ruZZką pacynkę -----------------------* NZS - jakby