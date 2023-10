To co jest potrzebne to jakaś forma decentralizacji. Bosak wspominał o decentralizacji prokuratury i to byłyb dobry pierwszy krok - rząd nie powinien mieć monopolu na składanie oskarżeń prokuratorskich bo może się to kończyć jak obecnie czyli nietykalnością partyjniaków i ich rodzin. Komendanci też może mogliby być wybierani na drodze wyborów samorządowych razem z prokuratorami. Obecny system rodzi wiele konfliktów interesów i daje zbyt dużą moc rządzącym.



Dlatego głównym celem pisu jest Pokaż całość