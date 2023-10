Brawo Polacy! Niezależnie od poglądów, mobilizowanie się w tego typu protestach/manifestacjach jest czymś niesamowicie pozytywnym.



W mojej ocenie to co zostało na tym wiecu powiedziane to jest rewolucja. Nigdy w tym kraju żaden poważny polityk nie odważyłby się publicznie wypowiedzieć takich słów. Mam na myśli to jak Czarzasty zwrócił się do ludzi o biskupach a Tusk o tęczowych flagach. Jeszcze kilka lat temu taki występ nie miał by racji bytu. W tym Pokaż całość