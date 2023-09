Przyklejam z innego wątku, aby wyjaśnić mechanizm manipulacji cenami.



Zazwyczaj odbiorcy hurtowi kupują paliwo w formule SPOT minus, czyli oferta jest np taka:



95 - 4 746 /1000l -120 PLN

98 - 5 127 /1000l -150 PLN

ON - 4 746/1000l -200 PLN

co powoduje, że przy ON masz taki koszt za litr



4,746-0,2=4,546x1,23=5,59 + 0,03 (transport) = 5,62 PLN i to jest twój koszt. Jeśli sprzedajesz po 6 PLN to marża Pokaż całość