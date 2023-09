10 lat codzienngo picia, moze miesiac by sie zebrał dni bez alko przez ten okres. Przyczyny picia: lekooporna depresja, poprawianie sobie humoru. Aktualny etap: rozj3bany zoładek, codzienne wymioty i nieustanna sraka od roku, do niedawna bóle w okolicy wątroby ale ustały bo chyba dała sobie juz spokój z ostrzeżeniami. Rozj3bane realacje ze wszystkimi do okoła. Powtarzanie sobie codziennie jak alko niszczy ci każdą strefe życia i musisz rzucić to gówno zeby cokolwiek Pokaż całość