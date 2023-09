Marsz sprzed prawie trzech miesięcy i dominują przede wszystkim biało-czerwone flagi, sporo unijnych i tam parę ukraińskich. Wiecie dlaczego najwięcej jest biało-czerwonych flag? Nie wiem czy zauważyliście, ale jesteśmy w Polsce i najwięcej ludzi ma w domach flagi właśnie biało-czerwone. Nie ma flag unii czy też tęczowych bo kandyduje Polak do polskiego parlamentu. To nie są same marsze równości, pro-unijne, czy pro-ukraińskie tylko kampania wyborcza.