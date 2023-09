To bardzo dobra wiadomość, że wyznaczono już terminy kolejnych rozpraw. To bardzo opóźnia rozpoznanie sprawy jak wyznacza się kolejny termin rozprawa po rozprawie. A tak wyznaczyli 3 terminy zakładam, że w małym odstępie czasu. A potem się zobaczy. Każdy ma prawo do obrony, oskarżony może kłamać, może składać wnioski w celu opóźnienia rozprawy, może nic nie mówić i nikt nie może mu robić z tego zarzutu.