Koncern Polska Press został kilka lat temu wykupiony przez Orlen, dzięki czemu PIS przejął setki redakcji, w głównej mierze lokalnych - gazet i portali i ternetowych. Cel był oczywiście taki, aby dostosować przekaz w tych mediach do oficjalnej linii partyjnej, wyrzucono niepokornych dziennikarzy, wstawiając na ich miejsce propagandystów. To była głośna sprawa, polecam o niej poczytać. Dokladnie w ten sam sposób niezależne media niszczył Orban, by nie wspomnieć o dwóch dżentelmanach ze Pokaż całość