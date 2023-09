Każdy kto wrzuca lub cytuje tego spamera michałkami "Memcen sika do nocnika" uważam za mało ogarniętego życiowo



Wielokrotnie ten manipulator zakładal i usuwał konto gdy dawali mu bana za nieprawdziwe informacje. Albo jak dostawał na tydzień to poszedł płakać do zbożowej aby go odbanowała a że ma takie same poglądy jak on to unban.



Albo jak wychodziło że robi celowy duplikat lub bylo wiadome ze przez jego spam michałkami "Memcen sika do Pokaż całość