Celem migracji nie jest poprawa życia ludzi urodzonych w krajach III świata, a obniżenie poziomu życia i bezpieczeństwa obywateli krajów rozwiniętych.

Zabranie kobiet z krajów biednych rozwiązałoby i problem przeludnienia i biedy, bo globalnie dzieci rodziłoby się znacznie mniej a do tego przychodziłyby na świat w znacznie lepszych warunkach – mało tego, w dwa pokolenia jedna kobieta zamiast doczekać się 6-40 wnucząt żyjących w skrajnej biedzie, miałaby 0-6 wnuków żyjących w bardzo dobrych warunkach.

Brak kobiet w biednych krajach = brak masy dzieci = brak masy ludzi żyjących w biedzie.

Migracja ma na celu obniżyć poziom życia w krajach rozwiniętych i to na wiele pokoleń w przód.

Co da przyjmowanie nawet 5mln migrantów w Europie i USA rocznie, skoro w skrajnej biedzie rodzi się rocznie ponad 40mln dzieci?

I po co ktoś lokowałby X młodych, agresywnych, niewykształconych mężczyzna z niskim IQ w miasteczkach, w których łącznie żyje >X obywateli?

Latałem trochę po świecie – to chore, że miasteczka w których mieszkało kilka tysięcy „lokalnych”, gdzie nikt nie miał ogrodzeń i nie zamykał drzwi czy aut, zostały wręcz zalane migrantami, którzy potrafią niszczyć i kraść dla samej zabawy…

Chcesz pomóc planecie? To zamknij granice cywilizowanych krajów dla mężczyzn i przyjmuj wyłącznie młode kobiety – one też mogą pracować, poprawią demografię wymierających narodów Europejskich i znacznie zmniejszą liczbę obywateli w biednych krajach. Tylko, że kobiet są spokojne – nie będą biegać po ulicach z meczetami, czy wszczynać wojen gangów w stolicach europejskich miast…