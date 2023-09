Do przewidzenia to było przecież. Trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że od półtora roku wszyscy głównie mówili o problemach rosyjskiej armii, o korupcji i bylejakości organizacyjnej jednocześnie tworząc miraż, że na Ukrainie te problemy nie występują. No występowały i występują, bo jeden z najbardziej skorumpowanych krajów w Europie z dnia na dzień cudownie nie rozwiązał tego zagadnienia.