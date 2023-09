Nie ma to znaczenia, mogą nawet świętować pogrom na Wołyniu a i tak fajnopolactwo będzie udawać, że pada deszcz. Ukraina ma nas w garści co jest niebywałe, bo to oni mają problemy z Rosją. Jak widać żadnego dealu dla Polski nie będzie choć to dzięki nam Ukraina wygrywa tą wojne. Bez wielkiej pomocy Polski od samego początku to zachód Europy spisałby ich na straty.