O! Przeliczyli sobie?

To znaczy że teraz my powinniśmy przeliczyć czy opłaca nam się tym roszczeniowym pajacom tak bezinteresownie pomagać. Bo już wiadomo że teraz się dla nich wykrwawiamy, ale jak wojna się skończy to kontrakty na odbudowę dostaną wszyscy inni.

Jak było z wojną w Iraku jak nam Amerykanie obiecali że będziemy brali udział w odbudowie?