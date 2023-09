Przecież to jak Ukraińcy się teraz zachowują to jest pokłosie nieudolnej polityki PiS w stosunkach z nimi przykład czołgów kto im by dostarczył "na wczoraj" 300 czołgów? Żaden kraj przecież gdybyśmy im wystawili rachunek równowartości 150 abramsow to by to brali z pocałowaniem w rękę można było to rozłożyć na raty, w towarze, prądzie czy nawet umorzyć w późniejszym czasie np. Za przeprosiny Wołyń itd. A te debile dali im wszystko za Pokaż całość