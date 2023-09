Jak tylko PiS przegra lub nie uzyska większości to obsrajtek #!$%@? paliwo po 15zł za litr i zwali wszystko na opozycję. Zanim go #!$%@?ą z orlenu to minie kilka tygodni. Typ się tam zabarykaduje i będzie palić wszystkie dokumenty które mogą go skompromitować.