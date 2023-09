ahahaha, a tu jeszcze ukr pisali, że Rumunia to ich ostatni przyjaciel: https://twitter.com/bespalca/status/1704075358448898423 jeszcze tam w komentarzach deprecjonują pomoc uchodźcom przez Polaków, ciekawe jak się czują ci fajnopolacy, którzy brali ich do domów patrząc na to, że Rumunii byli tylko krajem przejazdowym na zachód, tam jest obecnie tylko 133k uchodźców https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230809-1 XDDDD