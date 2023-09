Za rządów PiS do Polski wjechało kilkadziesiąt tysięcy Gruzinów. Nie ma obecnie tygodnia aby nie było jakiegoś "incydentu" z ich udziałem. W polskich więzieniach także wielu odpoczywa oczywiście na koszt polskiego podatnika. Trwa to już kilka lat i nikt nie kwapi się żeby trochę ograniczyć napływ problematycznych imigrantów. Ubogacenie kulturowe supported by PiS.