Handlowanie miejscami do kolejek w konsulatach to nic nowego, niestety problem dotyczy nie tylko przybyszów z Azji czy Afryki, ale od kilku lat boleśnie odczuwają go w pewien sposób polscy obywatele (!) mieszkający za granicą.

Otóż żeby złożyć wniosek o paszport w polskim konsulacie trzeba zapisać się na wizytę przez dziurawy system. Ktoś znalazł sobie sposób na zarobek i stworzył bota, który rezerwuje wszystkie miejsca od razu po ich udostępnieniu. Miejsca te Pokaż całość