PiS od czasu wybuchu afery wizowej robi wszystko, żeby zamieść sprawę pod dywan a także zdeprecjonować jej znaczenie. Ma to miejsce również w internecie pod niektórymi artykułami. Przykładowo pod artykułem https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/9298718,afera-wizowa-pis-czy-na-dobre-zmieni-bieg-kampanii-wyborczej-sondaz.html - aż za bardzo rzuca się to w oczy. Jest to zrobione w tak bezczelny i nieudolny sposób, że trzeba być tłukiem, żeby nie zauważyć, że to funkcjonariusze jedynej właściwej partii, dodają komentarze z odpowiednią narracją pod tym artykułem. Wśród nich jest nawet historia Polaka, który spotkał na wakacjach Francuza, który pytał go, dlaczego Polacy chcą zmieniać rząd, skoro jest tak znakomicie.