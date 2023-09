W przedszkolu pani pyta dzieci, co jest pierwszą literą alfabetu. Zgłasza się ochoczo Birgit:

-tak Birgit?

-A.

-świetnie. To teraz druga litera. Może ty Sigurd?

-B?

-Tak! Mathias, twoja kolej!

-C.

-Świetnie! Mohammad teraz ty! Co następuje po C?

-4.