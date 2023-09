Bilion to abstrakcja. Wyobraź sobie ze co sekundę odkładasz 1 zł.



1 milion sekund to 11 dni. 1 miliard sekund to 31 lat. 1 bilion sekund to 30 000 lat ( wtedy człowiek przyszedł z Afryki do Europy po raz pierwszy).



Pomysł w tej skali o długu który został zaciągnięty przez PIS.