Rzucić się pod pociąg, takie romantyczne. Nie mam żadnej empatii do kolejowych samobójców. Szczyt atencyjności i egoizmu. A jeszcze za takiego kogoś oddać życie? Ukrainiec zachował się bohatersko, tylko pytanie czy warto być bohaterem w takich sytuacjach. Mam nadzieję, że ta niedoszła samobójczyni doceni, że ktoś był gotów oddać za nią życie i nie będzie drugi raz próbować go sobie odebrać, bo to byłby już egoizm do kwadratu...