Samo to że są tam składniki niepotrzebne i szkodliwe w jakimś stopniu jest rzeczą niefajną a poza tym smak winiary o czym my mówimy oni mówią że jest to dekoracyjny majonez on nawet do tego się nie nadaje a co o jedzeniu .Druga sprawa Kielecki jest po prostu lepszy.Trzecia sprawa Polska firma która pluje na nestle które nadal wspiera Rosje.Same plusy zero minusów.