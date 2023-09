To teraz pomyślcie ilu u nas "lekarzy" z Ukrainy z lewymi papierami... aż mnie ciarki od tego przechodzą. Polska jedynym krajem uznającym ich papiery bez jakiejkolwiek kontroli! Dajemy im tzw. warunkowe PWZ i tyle! Inni sąsiedzi na to nie poszli i stosują się do swoich dyrektyw.