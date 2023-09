Konfederacja - niby obniżać podatki, ale takyka na wybory to ewidentnie ciśnięcie po imigrantach, bo to aktywuje elektorat. Zaszczują, zaszczują i tak dojdzie do kryształowej nocy.



PS. Popieram rozliczenie bandy pisu z rozdawania na lewo i prawo wiz. Ale to ewidentny teatrzyk dla gojów - Kaczyński aż do śmierci jest nietykalny.