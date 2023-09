Nie wiem, dla mnie w tym roku dosyć znaczące było to, że:



- z ok 2 tysięcy osób obecnych na Kapitularzowym Polconie, na Zajdla zagłosowało mniej niż 300.

- jedna z książek nominowanych do Zajdla jest plagiat Tolkiena i jawne łamanie praw autorskich, co nikogo nie obchodzi.