Zwykle jak jest nagłówek "nozownik" to ma gowno a nie Nóż,

Sprawdźcie sobie filmy z Brazylii, tam zwykle mają noze.

Albo isis.

Domowe awantury to zwykle jest Nóż ostrzony na kolanie



Bojowy Nóż to człowiek nawet nie czuje jak go dziabnie.