Przecież współczesne wojny nie wygrywa się mięsem armatnim tylko technologią, logistyką, rozpoznaniem, to nie II WŚ że "uuuraaaaa do atakuuuu!". Nie ma znaczenia ile rosja powoła mężczyzn, bo w co ich wyposaży? kiedy przeszkoli? za co opłaci żołdy? Przewiezie jak bydło wagonami i rzuci na polę walki? "Urraaaaa.....!!!"... KABUM!