Może by zrobić jakąś stronę o siatkówce, albo jakiś kanał na yt? Może jakby to zacząć oglądać po czteropaku to nie byłoby to takie nudne. W sumie murzyn grał w Polsce i tu i tu to jakieś podobieństwa są. To, że są dziwne wyniki typu 23:25 zwykle to też da radę jakoś przeboleć, czasami przecież w piłce też są dziwne wyniki. No i tu Polacy wygrywają, trzeba wykorzystać to, że z normalnych Pokaż całość