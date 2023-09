Czym jest Teoria Queer ? To coś co scaliło, pewnie nawet stworzyło LGBT i go dalej rozwija. Nurt filozoficzny który jest główną podwaliną w wymyślaniu 99% rzeczy które dziś słyszymy, a są "pier... " piorun uderzył. Od ciałopozytywności, przez niebinarność. Celem Queer jest zniszczenie heteronormatywnego świata ( takiego opartego na chrześcijańskich, liberalnych wartościach ) i zamiennie go w jego pokraczną wersje która będzie dopiero "prawdziwa".

