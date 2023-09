"Air Canada attempted a quick clean up before boarding but clearly wasn't able to do a thorough clean," her post

Pokaż całość

Ale od razu wyrzuceni? A były inne miejsca? Jak nie było, a ci nie chcieli usiąść na tych nawet już posprzątanych, to od razu wyrzuceni? Może trochę więcej szczegułów. Tak kanada to faszyzm itp. itd. ale wolałbym takich historii nie spłaszczać do poziomu absurdu, bo potem wszyscy się w tym absurdzie potopimy.