Patrząc na chłodno to dobrze by byłoWczoraj moja połówka rozmawiała z sąsiadką, która prowadzi mikro bisnes a dokładnie kioseczek i Morawiecki chyba będzie miał na sumieniu to samobójstwo bo babka jest na skraju wyczerpania psychicznego. Córka jej zaczyna kasę pożyczać..Pogadaj z ludźmi na placach, małych biznesach - skarbówka ściga ich jak nigdy a podatki i pierdylion przepisów wyniszczająMasz na głównej: https://wykop.pl/link/7206215/zbierala-na-wycieczke-szkolna-sprzedajac-wisnie-gorzka-lekcja-przedsiebiorczosci