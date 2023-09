Czemu lewactwo po prostu nie stworzy czegoś swojego, tylko musi brać klasyki, zmieniać je całkowicie, zostawiając w zasadzie jedynie nazwę? No tak, bo jak coś spróbuje stworzyć, to nikt tego zwyczajnie nie chce, a tak mogą jechać na marce i oszukać odbiorcę, a nuż ktoś się złapie na to.

"Zło nie jest w stanie stworzyć niczego nowego, może jedynie zniekształcać i niszczyć to, co zostało wymyślone lub stworzone przez siły dobra." - Pokaż całość