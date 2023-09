Partie polityczne to raki, po co utrzymywać 460 klikaczy guzików skoro i tak głosują tak jak partia karze bo inaczej następna kadencja pa pa

walka o stołki nie powinna się odbywać w obrębie partii tylko regionów, podzielić polskę na 460 okręgów i w każdym okręgu kto wygrywa idzie do sejmu, wtedy byli by bliżej ludzi i wiedzieli by, że ich reelekcja zależy od ludzi a nie od podlizania się wodzowi partii