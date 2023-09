wykopki, nikt wam nie każe czytać gazet Orlenu, tak jak ja np nie kupuje i nie czytam Gazety Wyborczej czy Onetu, ale nie zabraniam tego innym, ani ich za to nie krytykuje. Szanujcie różnorodność i pozwólcie innym robić to co lubią, jeśli sami oczekujecie tego samego dla siebie. Na tym polega demokracja i wolność słowa.