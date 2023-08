Brak programu nie przeszkadza, Trzaskowski niemal został prezydentem przeprowadzając kampanię bez programu. Program opublikował kilka godzin przed ciszą wyborczą. Jak jest program, to mogą pojawić się konkretne pytania, potem ktoś może wymagać realizacji. Same problemy. Takie są realia. IMHO jest to lanie ciepłym moczem na swojego wyborcę.

Także tak, to, że Konfederacja ma program i odpowiada na pytania to jest ewenement.