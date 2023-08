Partia rządząca i sprzyjające jej media, zaczynając od “Gazety Polskiej”, a kończąc na TVP, przez lata wyhodowały kilku wrogów narodu polskiego, aby straszyć nimi dzieci i osoby starsze, jako grupy społeczne łatwo ulegające manipulacji.

Neuropa razem z pisem pierwsza do atakowania Sykulskiego. Jakoś mnie to nie dziwi. Nie podoba się wam narracja, żeby nie wciągać Polski do wojny? Już jesteście ugadani po wyborach na wsparcie braci i pójście w kamasze?