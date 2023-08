Przecież ten kraj to mem. Szef policji odpala granatnik na komendzie, minister Wąsik bierze sobie helikopter, aby poszpanować na partyjnym wiecu, Blaszczak paraduje w kurtce angielskiego lotnika albo cinkciarza, Ziobro łazi z klamka za paskiem na uroczystość położenia kwiatów. A jak przychodzi co do czego, to ruską rakietę znajduje w lesie baba na koniu, maczo Plaszczak chowa się za dowódcami i zwala na nich winę, a gdy kartoflana armia Łukaszenki kręci helikopterami Pokaż całość