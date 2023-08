Robert Górski uderza w TVN

I za to tego kabareciarza lubie, czyli spośród politycznych kabareciarzy potrafi byc calkiem obiektywny. Jak trzeba to i solidnie przywali w PIS (np "Ucho Prezesa"), ale jak trzeba to stając w obronie niewinnego kolegi nie zawacha sie skrytykowac odwiecznych przeciwnikow PIS-u, czyli TVN-u.