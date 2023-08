Podziwiam odwagę Terminatora. Tak publicznie chwalić się brakiem etyki w swoim zawodzie? To musi być wyraz wielkiej wiary w swoje magiczne umiejętności i pewności, że "matołki i tak przyjdą po pomoc"..

W życiu bym nie poszedł do "detektywa", który publicznie chwali się nierzetelnością, nielojalnością, a o spotkaniu natychmiast, z własnej inicjatywy, informuje stronę przeciwną.



Przecież to jest zaprzeczenie etyki detektywa (jeżeli w tej branży jeszcze jest jakaś etyka zawodowa...)