W końcu to nie idzię z pieniędzy PiSiorów, tylko Polaków... dlatego ta PiSowska patologia ma wyj*bane...Jak by musieli ze swoich płacić, to połowy tych inwestycji wogóle by nie zaczęli, bo wiedzieli, że z tego zysku nie będzie i to zmarnowane pieniądze będą...