Jak uważam boska za debila z krzyżykiem we łbie to tu akurat ma racje. Za samo gadanie nie powinno być uchylania immunitetu.



To powinna być sytuacja wyjątkowa i tylko jak poseł popełni jakieś ciężkie przestępstwo.



W przeciwnym wypadku będzie można zamykać każdemu mordę za byle pierdołę i wdrożyć to idiotyczne zachodnie cancelsrancel.