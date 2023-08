przecież to my z nimi graniczymy, wystarczy że kontrolę będą trwały dzień lub dwa jednego tira i się zrobi im cieplutko w ydowskie ryje. Zaraz żełeński zamiast do Warszawy do będzie latał do Brukseli bo nas trzeba ustawić, to urwa Jasionka zablokowana powinna być i ta cała "kontrofensywa" by padła po tygodniu, zresztą już padła, bo mają w dupie ginąć w tej mielarce ludzi.