Dość słaby artykuł, bo nawet nie odpowiada na zadanie pytanie. Najstarszym źródłem historycznym są te niematerialne legendy, obyczaje i język. Sama problematyka źródeł która jest niesamowicie obszerna ścieśniono do jednego zdania. Nadto jak zauważyli powyżej pomija Azję ograniczając ją do doliny Indusu, co jest jak mówienie o Zachodnim Cesarstwie Rzymskim w V wieku nie zająknowszy się o Wschodnim.



Ot typowy artykulik bez żadnej jakości, który można za darmo wrzucić w neta.