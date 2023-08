To jak te testowanie leków na ludziach. Tam niektórzy z tego żyli. Dostawali jakieś grosze i często testowali na sobie kilka leków/generyków. Lepiej to przeprowadzić w Indiach niskim kosztem jak w cywilizowanym kraju, zapewniając opiekę medyczną, sensowne wynagrodzenie i wsparcie lekarzy podczas takich badań.



Oni w Indiach sami siebie wykończą. Metale ciężkie, toksyny, szkodliwe barwniki i chemia wylewane do rzek. To się dzieje od kilkunastu-kilkudziesieciu lat. Zacznie teraz zbierać żniwa. Nowotwory, niepełnosprawne Pokaż całość